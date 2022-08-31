Кострома, 31 августа, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Костромские власти опубликовали комплексную программу поддержки военнослужащих, участвующих в проведении специальной военной операции на территории б. УССР. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Диева Военные 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка

Её главная цель — социализация военных, оказание всесторонней, в том числе бытовой помощи их семьям. Программа рассчитана до 2024 года. На её реализацию планируется потратить более 360 млн рублей, 226 из которых будут привлечены из федерального бюджета.

Предполагается, что членов семей участников спецоперации будут консультировать психологи. Для этой цели в регионе создадут отдельную горячую линию. Родственников и самих военных станут активно обучать по программам дополнительного образования. За каждым участником СВО закрепят отдельного куратора в Центре занятости населения.

Создатели программы считают, что вернувшихся домой прежде всего следует трудоустраивать в качестве учителей основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры, тренеров, на государственные предприятия, в органы исполнительной власти.

Желающих начать своё дело обучат основам предпринимательства. Тем, кто вдохновится этой идеей, помогут привлечь государственные деньги через механизм социальных контрактов. Дополнительные средства на развитие проектов будут привлекаться через Микрокредитную компанию, учредителем которой выступает департамент финансов региона. Ставка по займам в МКК для таких бизнесменов будет снижена на 0,5% по всем направлениям.

Поддержка предусмотрена и по жилищным вопросам — для военных хотят создать строительный кооператив. Семьям обещают предоставить бесплатные земельные участки для строительства домов. При этом, наделы будут оформляться в собственность и даваться без учёта финансового состояния семьи.

Большой раздел в программе посвящен социальной адаптации военных. Их хотят привлекать к военно-патриотическим беседам с подростками, работе общественных организаций. Для костромичей организуют бесплатные спектакли и концерты, причём не только в организациях, находящихся в подчинении области. Пригласительные билеты им будет выдавать цирк, Национальный балет «Кострома», частные музеи, Сумароковский заповедник, где содержатся лоси.

Для того чтобы курировать все вопросы, связанные с участниками СВО и членами их семей, у губернатора появится специальный советник. Назначить его планируется до 1 октября 2023 года. Администрация отмечает, что это первая комплексная поддержка военных-участников спецоперации в России.