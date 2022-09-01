1 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Для Испании 2023 год станет важной политической вехой: в мае стране предстоит пережить выборы в местные органы власти, а спустя полгода — выборы в парламент. Партии начали работу по созданию предвыборных кампаний уже сейчас — и к этому их подтолкнули результаты опросов населения, которые прочат победу оппозиции.

Александр Умрихин, , 00:01 — REGNUM Выборы в местные органы Испании пройдут в мае 2023 года, а в парламент страны — и того позже (в декабре 2023 года), однако политические партии страны начали готовиться к избирательной гонке уже сейчас. Причина столь раннего старта — в социологических рейтингах, опубликованных испанской прессой: они предрекают победу оппозиции и рисуют безрадостные перспективы для действующей левой коалиции. Какие шансы и ожидания у партий менее чем за полтора года до главных выборов в стране?

Уильям Хогарт. Выборы

«Народная партия» (Partido Popular)

Испанские правые практически не сомневаются, что победа в 2023 году — почти у них в кармане, причём едва ли не на всех уровнях. Эту уверенность укрепили победа на выборах в парламент Кастилии и Леона, а также победа на выборах в парламент Андалусии: в первом случае «Народной партии» пришлось вступать в коалицию с национал-консерваторами из «Голоса» (Vox), а во втором — удалось обойтись без коалиций, поскольку партия получила сразу 58 мест в региональном парламенте.

Социологические опросы NC Report отдают «Народной партии» от 140 до 142 мест в парламенте страны — это на два кресла больше, чем их же показатель в соцопросах образца июля 2022 года. Таким образом, за месяц положение правых упрочилось — и они по-прежнему занимают первое место в рейтингах популярности среди населения Испании.

Также «Народная партия» получила свежую кровь в лице Альберто Нуньеса Фейхоо, который ранее возглавлял правительство автономного сообщества Галисия, однако после скандала вокруг лидера партии Пабло Касадо, которого вынудили покинуть пост после его давления в отношении главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, именно галисийский политик возглавил главную оппозиционную партию страны.

Альберто Нуньес Фейхоо PP Comunidad de Madrid

Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE)

Главная в Испании левая партия, кажется, наконец начала осознавать приближающийся электоральный крах. Министр образования Испании Пилар Алегрия в ходе пресс-конференции заявила, что социалисты хотят переломить ситуацию с мнением населения. Конкретных инструментов для решения проблемы в PSOE, правда, пока не анонсировали.

А ведь у одной из правящих партий Испании есть проблемы, и большие. Популярность правительства Педро Санчеса продолжает падать, а с ней — и рейтинги в соцопросах. Министры кивают на помехи, создаваемые постоянным голосованием «против» со стороны оппозиции, однако эти оправдания не действуют на электорат: согласно последним опросам, PSOE получает лишь 90–92 кресла в парламенте. Для конституционного большинства такого числа явно недостаточно — даже при условии формирования коалиции с Unidas Podemos и более мелкими региональными партиями, представленными на государственном уровне. Впрочем, последние сами не горят желанием входить в коалицию без значительных уступок для себя — это понимают и левые, которые видят в таких уступках со своей стороны угрозу территориальной целостности королевства.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

«Голос» (Vox)

В мае 2022 года социологи зафиксировали резкий рост популярности национал-консерваторов из «Голоса». Неудивительно: именно в последний месяц весны в Испании гремел «шпионский скандал», на который наложилась усталость населения от традиционных партий. Рост популярности «Голоса» за месяц составил аж 2,2%, а на выборах в парламент автономного сообщества Андалусия партии удалось получить значительный результат и войти в коалицию с «Народной партией», выторговав для себя ряд уступок — например, заместителем главы парламента региона стал представитель Vox Хуан-Гарсия Гальярдо.

Хуан-Гарсия Гальярдо Vox España

В целом национал-консерваторы достаточно умело используют кейс 2017–2018 гг., касающийся усталости населения от традиционных партий и поворота в сторону «политических скептиков». Такое изменение симпатий электората не может не вызывать тревоги у левых: социалисты достаточно регулярно обвиняют «Народную партию» в потакании «Голосу». Согласно рейтингам, в парламенте «Голос» получил бы 41–43 кресла — и этого хватило бы для формирования коалиции с «Народной партией».

Unidas Podemos

Объединившиеся в единый блок Unidas Podemos, который вошёл в правительственную коалицию с PSOE, левые даже внутри союза с социалистами демонстрируют достаточно непримиримую позицию. Сперва в партии пытались воспротивиться отправке вооружений киевскому режиму, затем в преддверии саммита НАТО в Мадриде приняли участие в митингах против Североатлантического альянса, а затем и вовсе заявили, что обещанное НАТО и Евросоюзу повышение расходов на оборону не предусмотрено в проекте бюджета страны на 2022 год.

Несмотря на это, на уровне регионов Unidas Podemos лишь ухудшили своё положение (особенно больно по партии ударили результаты выборов в Андалусии), и в этой связи левые приняли решение уже сейчас сформировать генеральный штаб для подготовки к выборам в 2023 году. В состав штаба войдут генсек партии Ионе Беларра, министр по делам равенства Ирене Монтеро, экс-евродепутат Пабло Эченике и ряд других ключевых фигур в партии.

Социологи отдают Unidas Podemos 23–25 мест в парламенте — это на 10–12 мест меньше, чем левые получили на выборах в 2019 году.

Sumar

Политологи возлагали на платформу Sumar (исп. «объединять») большие надежды. Неудивительно — её возглавила второй вице-премьер Испании Йоланда Диас, которую изначально прочили в лидеры Podemos в рамках грядущего участия в выборах. Однако, к разочарованию экспертов, Диас заявила, что Sumar не планирует участвовать в выборах 2023 года.

Йоланда Диас AntonMST29

По словам вице-премьера страны, платформа будет функционировать лишь как передача инициатив от рядовых граждан к властям. Впрочем, это тоже может быть лишь отвлекающим манёвром, и в ближайшие месяцы мы услышим о планах участия Sumar в выборах. Если так действительно произойдёт, то представителям Unidas Podemos следует напрячься: Йоланда Диас — достаточно популярная персона среди сторонников левых сил, и Sumar может оттянуть на себя часть традиционного для UP электората.

«Граждане» (Ciudadanos)

А вот традиционные для «Народной партии» союзники в лице «Граждан» могут вообще исчезнуть с политической карты Испании либо как минимум уйти на периферию политической жизни. Электорат разочаровался в партии, что наглядно показали региональные выборы первой половины 2022 года, в результате чего партия стала буквально рассыпаться на глазах.

Аналитики предполагают, что «Граждане» вообще не войдут в состав парламента в 2023 году.

Региональные партии Испании

Немалый электоральный вес имеют и региональные испанские партии. В рейтинг социологов вошли «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) (12–13 мест), «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) (8 мест), «Баскская националистическая партия» (Partido Nacionalista Vasco) (6 мест), левая баскская националистическая коалиция EH Bildu (5–6 мест) и левоцентристская коалиция регионалистов Más País-EQUO (4–5 мест).

Каталонские и баскские партии вряд ли могут стать союзниками для традиционных политических мастодонтов Испании, поскольку стоят преимущественно на сепаратистских позициях, однако они могут частично оттянуть на себя электорат PSOE и «Народной партии» в своих регионах.

Выборы в парламент Испании состоятся не позднее 10 декабря 2023 года.