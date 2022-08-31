Химки, Московская область, 31 августа, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Подмосковные «Химки» уступили «Краснодару» в матче первого тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России по футболу сезона 2022/23. Основное время встречи завершилось со счетом 2:0 в пользу «быков».

ФК «Краснодар»

Забитыми мячами отметились Вячеслав Литвинов (27’) и Ильзат Ахметов (40’). На 26-й минут центральный защитник «Химок» и сборной Белоруссии Захар Волков был удален с поля.

Составы команд:

«Химки»: Гудиев, Идову, Данилкин, Черный, Зуев, Волков, Глушаков (Гулиев, 71’), Камышев (Гбане, 46’), Руденко (Филин, 29’), Камлашев (Ломовицкий, 46’), Кухарчук (Долгов, 60’).

«Краснодар»: Агкацев, Волков (Кордоба, 71’), Литвинов, Исаенко, Сорокин, Ахметов (Сперцян, 71’), Якимов, Баньяц, Манелов (Мацукатов, 71’), Окоронкво (Карпов, 60’), Самко (Кайо, 79’).

На данный момент «Краснодар» с одном победой и тремя очками занимает первое место в турнирной таблице группы A. «Химки» без очков опустились на последнюю четвертую строчку.