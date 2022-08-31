Троицкий район, Челябинская область, 31 августа 2022, 19:08 — REGNUM В Троицком районе Челябинской области природный пожар задел четыре садовых нежилых дома. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Пожар возник в селе Кумысном. Он угрожал населённому пункту, а также комбинату «Уральский».
Пожар был локализован. Здания комбината не пострадали, но огонь затронул четыре нежилых садовых дома.
Как сообщало ИА REGNUM, также природный пожар перекинулся на дома в Варненском районе. Один жилой дом сгорел целиком.
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