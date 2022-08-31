Ярославль, , 19:05 — REGNUM Ярославской области будет выделены 14 новых машин скорой медицинской помощи. Об этом в ходе визита в Ярославль рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Машина скорой помощи в Ярославле Yarregion.ru

«По поручению Президента России мы продолжаем поддерживать больницы в стране современными автомобилями скорой помощи. 1254 автомобиля до конца года будет направлено в регионы, в том числе 14 машин — в Ярославскую область», — сказал Михаил Мишустин.

В ходе общения с журналистами, глава правительства РФ выразил соболезнования родным погибших в ДТП врачей и коллективу Ярославской центральной районной больницы, в которой работали погибшие медики. Семьям погибших по поручению врио ярославского губернатора из резервного фонда регионального правительства будет выплачена единовременная помощь в размере 500 тысяч рублей.

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