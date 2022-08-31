Самарская область, 28 июня, 2012, 11:43 — ИА Регнум. Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в Следственного комитета РФ по Самарской области.

По версии следствия, 22 мая 2012 года, примерно в 20 час, 3-летняя девочка, находясь вместе со своей матерью, возле киоска, расположенного около жилого дома в поселке Мехзавод города Самары, дотронулась обеими руками до витрины-холодильника, находящегося возле киоска, после чего упала. Ребенок в бессознательном состоянии был доставлен в СОКБ им. Калинина, где скончался, не приходя в сознание. Согласно результатам судебно-медицинского исследования проведенного, причиной смерти девочки явилось поражение электрическим током.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.