31 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что страны — члены Европейского союза договорились насчет приостановки облегченного визового режима для российских граждан.

Анна Царькова, , 19:49 — REGNUM Страны — члены Европейского союза договорились насчет приостановки облегченного визового режима для российских граждан. Об этом 31 августа заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Багаж туриста Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией», — отметил он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что это может доставить трудности тем российским гражданам, которым нужно посетить страны ЕС для лечения. А если учитывать то, какая нынче русофобия в Европе, там гражданам РФ делать нечего, отметили другие. Иные отметили, что гражданам России есть куда ездить и без Европы.

«Да и ладно с ними. Только вот если тяжелобольным людям или детям, если надо будет ехать на лечение… тут, конечно, могут быть трудности», — написала Лаура.

«Смотря на эту русофобию, туда ездить просто стало опасно. Я лучше здесь в России посижу, а если и лететь, то вполне открыты страны Востока…» — добавила «Корочка Хлеба».

«Все и так в Турцию, да в Египет ездят, да и Азия открыта», — пишет один из участников обсуждения.

«Закройте совсем свою Европу. Я только рад буду», — призвал в свою очередь Игорь.

«Ну будет не упрощённый, подумаешь, кто мог мотаться по европам, тот и дальше сможет», — написал Sqadroz.

«Доживём до холодов, а там посмотрим, как Европа… будет зубами стучать. А там и забастовки начнутся. Всё будет хорошо», — отреагировала Эмилия.

«У нас есть то, чего ни у кого нет, — Сибирь, Байкал. Будем ездить. Надо уже менять маршруты. Что там у них смотреть в Европе? Ничего нового», — прокомментировал новость Денис.

«Это прекрасная новость, закрывайте ворота, европейцы», — пишет Svetlana S.

Замок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это они так наш внутренний туризм решили развивать?» — с сарказмом поинтересовалась Natalia.

«Я надеюсь, наши зеркально усложнят выдачу виз европейцам!» — добавила Alexa P.

«Погодите, так что же получается, всё это время они нам выдавали визы по упрощённой схеме? Вот этот весь вынос мозга с обязательным предоставлением информации о том, в какую ночь, в какой гостинице ты будешь находиться, как будешь передвигаться, сбор биометрии, требование справок о доходах… А по итогу всего этого геморроя выдача виз только на даты поездки — это всё была упрощённая схема?!.. Ничего себе «упрощенка» от европейцев. Всем говорил и говорю, что шенген — одна из самых геморройных в плане подготовки документов виз. Иной раз тот период, в течение которого ты носишься со сбором бумажек, длится дольше, чем временное окно, на которое тебе разрешен въезд в Евросоюз (и это даже после того, как ты там не раз бывал)», — написал Sergey S.

«Давай, Европа, до свиданья! Обойдёмся без тебя», — с сарказмом добавил Роман.

«Ага, визы мы упрощенно давать не будем, но газ нам дайте, пожалуйста», — отреагировал U BEAR.

«В Европе сейчас итак туристов хоть отбавляй. [Из б. УССР] и Африки прут, девать уже некуда», — иронизирует Андрей Х.

«Так… Облегченный остановили, то есть начнут выдавать визы с трудом. С душевным надрывом таким. Ой, бедолаги», — шутит Роман Ц.