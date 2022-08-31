Москва, , 19:01 — REGNUM Во время отражения атаки киевских войск на освобожденные территории Херсонской области российские войска ведут маневренную оборону. Об этом 31 августа заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Подобная тактика подразумевает, что российские военные, при необходимости, могут отходить на заранее подготовленные позиции, оставляя часть территории, чтобы артиллерия и авиация могла наносить массированные удары по киевским боевикам.

«В ходе активных действий на большой линии соприкосновения союзным силам приходится маневрировать, чтобы сберечь личный состав. Поэтому мы наблюдаем картину, когда российские подразделения отходят на заранее подготовленные позиции, чтобы дать возможность артиллерии и авиации наносить массированные удары по противнику», — сказал Поддубный.

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