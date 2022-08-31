Горбачёва похоронят 3 сентября
Москва, 31 августа, 2022, 19:02 — ИА Регнум. На Новодевичьем кладбище в Москве будет похоронен последний Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв. Похороны состоятся 3 сентября, сообщает 31 августа «Интерфакс».
Иван Шилов ИА REGNUM
Михаил Горбачев
О дате и месте похорон рассказала дочь Горбачёва Ирина. Она уточнила, что «для прощания согласован Колонный зал Дома союзов».
Также известно, что церемония прощания будет проходить 3 августа с 10:00 до 14:00 мск, причём доступ в зал будет открыт всем желающим.