Москва, 31 августа, 2022, 19:00 — ИА Регнум. 31 августа московский футбольный клуб ЦСКА в матче первого тура ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Торпедо» со счетом 2:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM ФК «ЦСКА»

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Никита Ермаков (14’) и Адольфо Гайч (68’). Желтые карточки получили Игорь Дивеев, Давид Караев, Игорь Смольников и Бруно Фукс. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

Составы команд:

«Торпедо»: Александр Довбня, Игорь Смольников, Олег Кожемякин (Егор Прошкин, 68’), Равиль Нетфуллин, Артем Самсонов, Давид Караев, Богдан Рейхмен (Артем Симонян, 79’), Дамьен Ле Таллек, Иван Енин (Александр Рязанцев, 66’), Денис Лаптев (Амур Калмыков, 84’), Мухаммад Султонов (Дзамболат Цаллагов, 68’).

ЦСКА: Владислав Тороп, Бахтиёр Зайнутдинов, Игорь Дивеев, Бруно Фукс (Матвей Лукин, 64’), Милан Гаич (Кирилл Набабкин, 46’), Саша Зделар, Никита Ермаков (Хорхе Карраскаль, 74’), Виктор Мендес (Максим Мухин, 82’), Иван Обляков, Адольфо Гайч, Константин Кучаев (Владислав Яковлев, 64’).