Кукморский район, Татария, , 19:29 — REGNUM В Кукморском районе Татарии ввели карантин из-за выявленного очага бешенства. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Карантин Николай Хижняк © ИА REGNUM

Эпизоотический очаг заболевания подтвержден на территории детской игровой площадки в поселке Жилой Рудник в Большекукморском сельском поселении. Неблагополучной признана площадь радиусом 1 км от границы очага. Здесь запрещены выставки, ярмарки, другие мероприятия с участием восприимчивых животных, а также их вывоз. Под запретом вылов для зоопарков диких животных, восприимчивых к бешенству.

Карантин установлен с 29 августа. Отменят его по истечении 60 дней с момента убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного или уничтожения тела заболевшего животного.

Ранее ИА REGNUM передавало, в середине августа трое детей пострадали от бродячей собаки на игровой площадке по улице Строительной в поселке Жилой Рудник. С различными травмами их госпитализировали в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье халатность.

Читайте также: В Татарии зарегистрированы случаи бешенства среди животных