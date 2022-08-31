Вашингтон, 31 августа, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Американская корпорация Boeing и военное ведомство США подписали контракт на проверку и обслуживание наземной системы противоракетной обороны (ПРО) территории Соединенных Штатов, сообщает 31 августа пресс-служба корпорации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Общая сумма контракта составляет $5 млрд. При этом отмечается, что Boeing обслуживает систему ПРО с конца ХХ века.

«Предложение Boeing основано на десятилетиях опыта в интеграции систем вооружений», — указано в сообщении.

Срок окончания нового контракта — 31 августа 2027 года.

Напомним, речь идёт о системе ПРО наземного базирования Ground-based Midcourse Defense (GMD), предназначенной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.