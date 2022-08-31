Москва, , 18:44 — REGNUM Киевский режим отправил своих собственных солдат на убой, отдав приказ идти в атаку на освобожденные Россией территории Херсонской области. Об этом 31 августа заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Закрепиться у формирований киевского режима пока не получается и едва ли получится. Сейчас личному составу киевских войск приходится вести наступательные действия в чистом поле», — сказал Поддубный.

Военный корреспондент напомнил, что на данный момент атака киевских войск происходит преимущественно по степи, что делает их легкой мишенью для российской артиллерии и авиации.

«Херсонское направление — это степь. Чтобы дойти до боевых порядков армии России киевским боевикам приходится проходить открытые участки. Подразделения киевского режима идут на убой в чистом поле. И те подразделения, которым получается дойти до переднего края приходится вступать в стрелковое боестолкновение», — рассказал военкор.

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