Кемерово, 31 августа, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Такое ощущение, что европейские лидеры живут российскими представлениями о мире эпохи позднего СССР и пытаются воспользоваться старыми механизмами разрушения. Такое мнение ИА REGNUM высказал кузбасский политолог Андрей Полухин, комментируя истерию ЕС вокруг визового вопроса.

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«Когда замученное советским дефицитом и скудным бытом население нашей страны было в шоке от товарного изобилия и «красивой жизни» на Западе и готово было на многое пойти, в том числе для изменения внутреннего строя у себя дома, чтобы приблизиться к этому празднику жизни, а ещё лучше попасть туда, заграницу. Тогда сыграть на этих механизмах получилось. СССР распался. Сейчас эти механизмы у нас не работают. Мы поменялись, а они, на Западе, нет. Проживём и без красивого «розового замка Запада». Для нас открыт внутренний туризм и большая часть мира, от которого мы не собираемся отгораживаться. Печально, что Запад непрерывно продолжает политику изоляции нашей страны аж с 1917 года», — подчеркнул Полухин.

Отметим, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 31 августа сообщил, что Евросоюз решил приостановить действие договорённостей с РФ об упрощённом визовом режиме. По его словам, странам Евросоюза сегодня не удалось достичь консенсуса по запрету на выдачу «шенгена», так что «полный запрет на визы для российских граждан не вступит в силу».

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При этом, по данным АТОР, выдача виз гражданам РФ в страны ЕС после сегодняшнего решения Брюсселя о приостановке соглашений об упрощённой выдаче виз может продлиться до полугода.