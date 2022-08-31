Москва, , 18:49 — REGNUM Российский МИД объявил о расширении чёрного списка в отношении Канады: опубликованы фамилии тех граждан этой страны, против которых Россией введены 31 августа персональные санкции.

МИД России © ИА REGNUM

Этот шаг стал ответом на канадские санкции, которые вводит против граждан России правящий режим премьер-министра Джастина Трюдо, «приверженный русофобскому курсу».

В итоге, отмечает МИД РФ, въезд в Россию закрывается, «исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады».

Российское внешнеполитическое ведомство также отметило, что «три канадские НПО пробандеровской направленности», которые замечены в прославлении нацистских коллаборационистов б. УССР Бандеры, Шухевича, 19 августа внесены Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных структур, деятельность которых признана в России нежелательной.

Читайте также: Канада ввела новые санкции против России