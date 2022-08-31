Москва, 31 августа, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Российский МИД объявил о расширении чёрного списка в отношении Канады: опубликованы фамилии тех граждан этой страны, против которых Россией введены 31 августа персональные санкции.

ИА REGNUM МИД России

Этот шаг стал ответом на канадские санкции, которые вводит против граждан России правящий режим премьер-министра Джастина Трюдо, «приверженный русофобскому курсу».

В итоге, отмечает МИД РФ, въезд в Россию закрывается, «исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады».

Российское внешнеполитическое ведомство также отметило, что «три канадские НПО пробандеровской направленности», которые замечены в прославлении нацистских коллаборационистов б. УССР Бандеры, Шухевича, 19 августа внесены Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных структур, деятельность которых признана в России нежелательной.

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