Варна, Челябинская область, , 18:35 — REGNUM В Челябинской области проводится проверка по факту крупного природного пожара, повлекшего возгорание домов в селе Варна. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

И. о. прокурора Варненского района Егор Свиридов оперативно прибыл на место ЧП. А в районной прокуратуре организована временная телефонная приёмная Ситуация поставлена в прокуратуре Челябинской области на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа природный пожар перекинулся на село. Один жилой дом полностью сгорел.

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