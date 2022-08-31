Варна, Челябинская область, 31 августа, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Челябинской области проводится проверка по факту крупного природного пожара, повлекшего возгорание домов в селе Варна. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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И. о. прокурора Варненского района Егор Свиридов оперативно прибыл на место ЧП. А в районной прокуратуре организована временная телефонная приёмная Ситуация поставлена в прокуратуре Челябинской области на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа природный пожар перекинулся на село. Один жилой дом полностью сгорел.