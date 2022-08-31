Вашингтон, 31 августа, 2022, 18:42 — ИА Регнум. США намерены продолжить поиск вариантов увеличения поставок газа в страны Европы, понимая при этом всю сложность этого вопроса, заявил 31 августа на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Скидка на газ

По его словам, технический перерыв в работе газопровода «Северный поток» доказывает использование Россией «энергоресурсов в качестве оружия», поэтому США ищут другую возможность поставок газа.

«Мы относимся к этому прагматично, мы знаем, что это трудно, так что мы продолжим искать способы увеличения запасов газа в Европе или поддержки других возможных источников энергии», — добавил Кирби.