Ртищево, Саратовская область, 31 августа, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Трое машинистов пойманы с поличным при хищении дизельного топлива с тепловоза в Саратовской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Sledcom.ru Уголовное дело

По данным ведомства, на станции Ртищево в эксплуатационном локомотивном депо во время хищения топлива задержали троих железнодорожников. Они прибыли к месту преступления на малотоннажном грузовом автомобиле, в кузове которого находились восемь двухсотлитровых бочек, соединенных по принципу сообщающихся сосудов. Злоумышленники прикрепили резиновый шланг к аварийному топливному насосу и слили 1,6 тыс. литров горючего.

Предварительно, мужчины планировали продать украденное. Железнодорожниками причинен ущерб организации на сумму около 70 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Саратове старшую смены структурного подразделения ОАО «РЖД» заподозрили в получении от коллеги взятки за сокрытие нарушений.

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