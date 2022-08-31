Село Пыщуг, Костромская область, 31 августа, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Причиной пожара в восьмиквартирном жилом доме, произошедшего в селе Пыщуг Костромской области, стал поджог. Об этом сообщает СУ СКР по региону. Инцидент произошёл 9 марта 2022 года.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в Пыщуге

По информации следователей, виновником инцидента стал 66-летний мужчина, проживавший в деревянном доме вместе с бывшей супругой и её сыном. Местный житель устроил застолье и пригласил родственников поучаствовать в нём. После их отказа он разлил бензин по полу квартиры, поджог его и закрыл входную дверь на замок.

Супруге и сыну мужчины удалось покинуть горящее здание, но в доме проживали ещё несколько человек. В результате поджога погиб один мужчина, ещё шестеро жильцов, в том числе двое детей, получили ожоги. Кроме этого, огонь уничтожил всё имущество людей.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении предполагаемого поджигателя, направлено в суд.