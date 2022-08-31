Москва, 31 августа, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Подключение домовладений к газу сдерживается высокой стоимостью соответствующего оборудования. Об этом 31 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Причины, которые сдерживают развитие этого процесса, — это и стоимость оборудования, работы внутри участка, внутри дома, монтаж. Если средняя субсидия, поддержка выплаты составляет в регионах малообеспеченным гражданам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, многодетным семьям где-то от 70 тыс. до 80 тыс., то средняя стоимость оборудования — где-то 75 тыс. Ну это средняя — бывает и подороже», — заявил Путин.

«Плюс ещё прокладка внутри участка — это тоже где-то 45-50 тыс. Если к этому ещё надо добавить смену оборудования внутри дома, то эта цифра для многих семей становится неподъёмной, поэтому нужно обязательно проработать ваше предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке. И вместе с регионами принять соответствующее решение», — указал он, обращаясь к вице-премьеру РФ Александру Новаку.

По его словам, если реализовать все заявки, то сумма составит около 400 млрд рублей. При этом в настоящее время подвели газ к 240 тыс. участков, а непосредственно запущено около 100 тыс. — то есть около 60% ещё не запустили.

«Надо заранее подумать об этих источниках финансирования», — добавил президент.