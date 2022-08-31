Варна, Челябинская область, 31 августа 2022, 18:23 — REGNUM В Варненском районе на территории села Варна огонь охзватил семь строений, в том числе два жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Рядом с селом возник природный пожар площадью полтора гектара. В охваченных огнём домах проживали семь человек. Один дом сгорел полностью, уточнили в пресс-службе.
Пожарные прибыли на место уже через четыре минуты после обращения. Возгорание локализовано.
Как сообщало ИА REGNUM, МЧС ранее информировало о четырёх повреждённых огнём домах.
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