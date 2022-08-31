Варна, Челябинская область, 31 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Варненском районе на территории села Варна огонь охзватил семь строений, в том числе два жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Niklas Freidwall Пожар

Рядом с селом возник природный пожар площадью полтора гектара. В охваченных огнём домах проживали семь человек. Один дом сгорел полностью, уточнили в пресс-службе.

Пожарные прибыли на место уже через четыре минуты после обращения. Возгорание локализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС ранее информировало о четырёх повреждённых огнём домах.