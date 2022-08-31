Москва, , 18:31 — REGNUM Российский оперный певец Ильдар Абдразаков рассказал о своих предстоящих выступлениях. Об этом 31 августа пишет РИА Новости.

Российский оперный певец Ильдар Абдразаков Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Ближайшее выступление — это 2 сентября, открытие смотра, затем, 3 сентября, открытие фестиваля Мариинского театра в Москве, в «Зарядье», с маэстро Валерием Гергиевым. Затем концерт во Владивостоке 7 сентября, после этого уже фестивальный тур и, насколько я помню, в конце сентября — Мюнхен, «Дон Карлос», — заявил Абдразаков. В октябре 2022 года музыкант планирует выступить в Уфе в постановке «Борис Годунов», после чего отправится с гастролями в Красноярск, Будапешт (Венгрия) и Милан (Италия).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Егор Крид и Михаил Шуфутинский запишут ремейк хита «3 сентября». Премьера совместной работы артистов состоится в ночь с 1 на 2 сентября 2022 года.