Ханты-Мансийск, 31 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Югре образовательные учреждения ждут 1 сентября 306 дошколят, школьников, студентов, которые ранее были эвакуированы в города Ханты-Мансийского округа из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Булатова Екатерина ИА REGNUM День знаний

Детские сады Югры примут 72 ребенка из республик Донбасса, школы — 201, вузы и колледжи — 18. Ещё 14 детей останутся на домашнем воспитании, а одна семья выбрала семейную форму образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в приёмные комиссии колледжей и техникумов поступило около 12 заявлений от граждан Донецкой и Луганской Народный Республик.