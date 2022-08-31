Новосибирск, 31 августа, 2022, 18:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 31 августа по 3 сентября столбик термометра будет достигать +31 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«При этом в регионе преимущественно без осадков. Порывы ветра местами до 14 метров в секунду. В жару без дождей повышается риск возникновения ландшафтных возгораний», — отметили в региональном управлении МЧС России.

Так, 1 сентября воздух на территории региона прогреется до +26…+31 °C.

В то же время 1 и 2 сентября в Новосибирской области сохранится высокая (четвёртого класса), в Краснозерском и Карасукском районах чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области ежедневно фиксируют термоточки. За 30 августа в регионе зарегистрирована 21 термическая точка — рекордное количество за август.

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