Вашингтон, 31 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Стратегические резервы нефти в США за неделю по 26 августа упали аж на 3,1 млн баррелей — до уровня в 450 млн баррелей. Это минимальный показатель с 1984 года, сообщили в Управлении энергетической информации Министерства энергетики США.

Publicdomainpictures.net Хранилище нефти

Сообщается, что уровень стратегических резервов нефти в США упал до 450 млн баррелей. При этом 28 декабря 1984 года уровень стратегических запасов был на отметке 449,2 млн баррелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джозефа Байдена активно продает нефть из стратегических запасов, чтобы удержать цены на топливо в стране. Связано это прежде всего с тем, что в ноябре в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, при этом у демократов есть все шансы потерять контроль за обеими палатами законодательного собрания.