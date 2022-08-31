Мадрид, 31 августа, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Маленький ребенок погиб в результате крупного града, накрывшего каталонскую провинцию Жирона в Испании, сообщает 31 августа газета El Pais со ссылкой на местные власти.

Град

Полуторагодовалая девочка умерла после после того, как получила травму головы из-за падения града.

По утверждению издания, еще порядка 50 человек обратились за медицинской помощью.

Град прошел в 18:30 мск. Диаметр некоторых градин превышал 10 см. Основной удар стихии пришелся по посёлку Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан.

Повреждены крыши домов, линии электропередач, автомобили.