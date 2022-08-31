Москва, 31 августа, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Российские лётчики увеличили количество вылетов в ходе спецоперации ВС РФ, сообщили 31 августа в пресс-службе Минобороны РФ. Один из лётчиков рассказал о том, как на сегодняшний день выполняются боевые задачи.

Mil.ru Летчик Су-25

«Интенсивность увеличилась боевых вылетов. Производим по три — четыре вылета на каждого пилота. Постоянно цели разные, места разные. Задачи выполняем постоянно, ежедневно», — рассказал лётчик.

По его словам, штурмовик Су-25 — очень надёжный самолёт, выполняет практически все задачи по применению авиационных средств поражения.

«Основная задача — это поддержка сухопутных войск на поле боя, уничтожение в местах скопления, — отметил военный. — Цели практически все — по зубам».

Лётчик отметил, что применяется ВКС РФ как управляемое, так и неуправляемое оружие, авиационные бомбы различного калибра.

«На боевые вылеты ходим разным количеством самолётов — в зависимости от поставленной боевой задачи. Начиная от пар и заканчивая звеньями», — сказал он.

Военный рассказал, как по одной из целей был нанесён удар в составе шести штурмовиков Су-25, российские лётчики успешно поразили одновременно шесть наземных объектов.

«Я считаю, что наши лётчики все, независимо от должности, все герои, все выполняют поставленные боевые задачи на всех направлениях — как операционные, так и тактические», — добавил участник СВО.