Мурманск, , 18:14 — REGNUM Мурманская область сохранила экономическую стабильность, несмотря на санкции. Об этом сообщает региональное правительство.

Рост экономики

По данным ведомства, индекс промышленного производства в Мурманской области составил 109,7% — 14 место по России. Рост обусловлен увеличением производства цветных металлов, обеспечением транспортными средствами и оборудованием. Объем экспорта товаров за первое полугодие увеличился на 54,5% (в 1,6 раза) и составил 4 млрд долларов США. При этом по России отмечается снижение экспорта товаров на 13%.

«Главная проблема, с которой столкнулся бизнес по всей стране — поиск новых контрагентов для экспорта, замещение импортных составляющих в производственных цепочках и комплектующих. Мы стараемся решать эти проблемы. Находим партнеров в дружественных странах, частично переориентируем производства на внутренний рынок», — подчеркнула вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, за три года Мурманская область привлекла 400 млрд рублей частных инвестиций.