Александр Полегенько, 31 августа 2022, 19:50 — REGNUM Торжественная церемония подъёма Андреевского флага состоялась на новейшем буксире «Капитан Найден» 31 августа. Сегодня же новый буксир приняли в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота Черноморского флота РФ. На церемонии в Севастополе побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Новейший буксир «Капитан Найден»
Новейший буксир «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Водоизмещение судна составляет 3,2 тысячи тонн, длина — 69,75 м, ширина — 15 м, осадка — 5,2 м. Скорость полного хода — 14 узлов, буксир способен преодолеть три тысячи миль при 14 узлах. Буксир оборудован дизель-электрической силовой установкой, установлены три дизель-генератора по 2850 кВт, две винто-рулевые колонки. Грузоподъемность нового буксира составляет 200 тонн.

Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Новейший буксир «Капитан Найден». Судно может выполнять операции по тушению всех видов возгорания на надводных объектах
Это уже третье судно проекта 23 470, предназначенное для буксировки кораблей и судов во время дальних морских походов
Новейший буксир «Капитан Найден». Судно может выполнять операции по тушению всех видов возгорания на надводных объектах
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Это уже третье судно проекта 23 470, предназначенное для буксировки кораблей и судов во время дальних морских походов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морской буксир «Капитан Найден» построен на Ярославском судостроительном заводе для отряда судов обеспечения Черноморского флота
Морской буксир «Капитан Найден» построен на Ярославском судостроительном заводе для отряда судов обеспечения Черноморского флота
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Для работы с грузами и проведения спасательных операций буксир оснащен мощным краном
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для работы с грузами и проведения спасательных операций буксир оснащен мощным краном
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морской буксир «Капитан Найден» построили для отряда судов обеспечения Черноморского флота, он является третьим судном проекта 23 470. Буксир предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, для проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море.

Почётный караул
Почётный караул
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Почётный караул
Почётный караул
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вынос Андреевского флага
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Вынос Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В церемонии приняли участие представители командования войсками Южного федерального округа и Черноморского флота
В церемонии приняли участие представители командования войсками Южного федерального округа и Черноморского флота
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Также судно может выполнять операции по тушению всех видов возгорания на надводных объектах — для этого на буксире установлено специализированное оборудование.

Подъем на буксир
Подъем на буксир
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага на борту судна
Торжественная церемония подъема Андреевского флага на борту судна
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага на борту судна
Торжественная церемония подъема Андреевского флага на борту судна
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Приказом главкома ВМФ буксир получил имя ветерана Черноморского флота Сергея Найдена
Приказом главкома ВМФ буксир получил имя ветерана Черноморского флота Сергея Найдена
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году Черноморский флот получит 12 новых кораблей и судов.