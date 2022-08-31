Александр Полегенько,
31 августа 2022, 19:50 — REGNUM Торжественная церемония подъёма Андреевского флага состоялась на новейшем буксире «Капитан Найден» 31 августа. Сегодня же новый буксир приняли в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота Черноморского флота РФ. На церемонии в Севастополе побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Новейший буксир «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Водоизмещение судна составляет 3,2 тысячи тонн, длина — 69,75 м, ширина — 15 м, осадка — 5,2 м. Скорость полного хода — 14 узлов, буксир способен преодолеть три тысячи миль при 14 узлах. Буксир оборудован дизель-электрической силовой установкой, установлены три дизель-генератора по 2850 кВт, две винто-рулевые колонки. Грузоподъемность нового буксира составляет 200 тонн.
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Новейший буксир «Капитан Найден». Судно может выполнять операции по тушению всех видов возгорания на надводных объектах
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Это уже третье судно проекта 23 470, предназначенное для буксировки кораблей и судов во время дальних морских походов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морской буксир «Капитан Найден» построен на Ярославском судостроительном заводе для отряда судов обеспечения Черноморского флота
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для работы с грузами и проведения спасательных операций буксир оснащен мощным краном
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Морской буксир «Капитан Найден» построили для отряда судов обеспечения Черноморского флота, он является третьим судном проекта 23 470. Буксир предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, для проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море.
Почётный караул
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Почётный караул
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вынос Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Церемония освящения корабля и Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В церемонии приняли участие представители командования войсками Южного федерального округа и Черноморского флота
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Также судно может выполнять операции по тушению всех видов возгорания на надводных объектах — для этого на буксире установлено специализированное оборудование.
Подъем на буксир
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага на борту судна
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага на борту судна
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды новейшего буксира «Капитан Найден»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Приказом главкома ВМФ буксир получил имя ветерана Черноморского флота Сергея Найдена
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Торжественная церемония подъема Андреевского флага
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году Черноморский флот получит 12 новых кораблей и судов.