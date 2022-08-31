31 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 19:50 — REGNUM Торжественная церемония подъёма Андреевского флага состоялась на новейшем буксире «Капитан Найден» 31 августа. Сегодня же новый буксир приняли в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота Черноморского флота РФ. На церемонии в Севастополе побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Новейший буксир «Капитан Найден» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Водоизмещение судна составляет 3,2 тысячи тонн, длина — 69,75 м, ширина — 15 м, осадка — 5,2 м. Скорость полного хода — 14 узлов, буксир способен преодолеть три тысячи миль при 14 узлах. Буксир оборудован дизель-электрической силовой установкой, установлены три дизель-генератора по 2850 кВт, две винто-рулевые колонки. Грузоподъемность нового буксира составляет 200 тонн.

Виды новейшего буксира «Капитан Найден» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Новейший буксир «Капитан Найден». Судно может выполнять операции по тушению всех видов возгорания на надводных объектах Александр Полегенько © ИА REGNUM Это уже третье судно проекта 23 470, предназначенное для буксировки кораблей и судов во время дальних морских походов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морской буксир «Капитан Найден» построен на Ярославском судостроительном заводе для отряда судов обеспечения Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды новейшего буксира «Капитан Найден» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды новейшего буксира «Капитан Найден» Александр Полегенько © ИА REGNUM Для работы с грузами и проведения спасательных операций буксир оснащен мощным краном Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морской буксир «Капитан Найден» построили для отряда судов обеспечения Черноморского флота, он является третьим судном проекта 23 470. Буксир предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, для проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море.

Почётный караул Александр Полегенько © ИА REGNUM

Почётный караул Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вынос Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM Церемония освящения корабля и Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония освящения корабля и Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония освящения корабля и Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония освящения корабля и Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

В церемонии приняли участие представители командования войсками Южного федерального округа и Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония подъема Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония подъема Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония подъема Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония подъема Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония подъема Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония подъема Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония подъема Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Также судно может выполнять операции по тушению всех видов возгорания на надводных объектах — для этого на буксире установлено специализированное оборудование.

Подъем на буксир Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония подъема Андреевского флага на борту судна Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония подъема Андреевского флага на борту судна Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды новейшего буксира «Капитан Найден» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды новейшего буксира «Капитан Найден» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Приказом главкома ВМФ буксир получил имя ветерана Черноморского флота Сергея Найдена Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественная церемония подъема Андреевского флага Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году Черноморский флот получит 12 новых кораблей и судов.