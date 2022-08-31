Тюмень, 31 августа, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Тюменскую область ожидается троекратный рост туристического потока к 2030 году. Об этом написал замгубернатора региона Андрей Пантелеев в своём телеграм-канале.

Елена Миронова ИА REGNUM Тюмень памятная

Предполагается, что через восемь лет турпоток составит 8-9 млн человек в год.

По словам Пантелеева, экскурсионные программы в Тюменскую область сейчас продают 140 туроператоров и агентств.

«Налоговые поступления от туристической отрасли увеличились в три раза», — отметил замгубернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменскую область в 2021 году посетили около 2,9 миллиона туристов из более чем 60 регионов страны. Это почти на 30% выше уровня 2020 года.