Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Противотаранные столбики могут установить в 2023 году, чтобы оградить Дворцовую площадь. Об этом заявили в ходе «нулевых чтений» бюджета Санкт-Петербурга на три ближайших года.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Эти ограждения будут использовать во время массовых мероприятий на площади. Их функционал позволит заменить коммунальную технику, которую используют в такие дни.

Согласно заявленным расходам на 2023 год, комитет по благоустройству просит 231 млн рублей на размещение противотаранных столбиков. Такую статью расходов обнаружила депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ Ирина Иванова.

«Для чего нужно строить противотаранные устройства? Потому что в городе проводится большое количество массовых мероприятий на Дворцовой площади. И по мерам антитеррористической защищенности мы привлекаем достаточно большое количество техники наших подрядных предприятий. Чтобы этого не осуществлять, разработан проект, который полностью обезопасит Дворцовую площадь во время массовых мероприятий», — сообщил глава комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Он отметил, что план по размещению столбиков на Дворцовой появился ещё в 2021 году. Их можно как поднять, так и опустить после завершения мероприятий.