Киев, 31 августа, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Киевский режим пытается дискредитировать Россию и для этого обстреливает город Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил публицист Игорь Друзь.

Федя Кузнецов Энергодар

«Обстрелы Энергодара — это попытка режима Владимира Зеленского обвинить Россию в том, что она ставит под угрозу ядерную безопасность Европы», — заявил публицист.

Для этого киевский режим «лжет о том, что обстрелы Запорожской АЭС, находящейся под контролем России — это дело рук самой России».

«Применяются знакомые технологии: в свое время майданный режим обвинил сторонников Русского мира, что они сами себя сожгли в Одессе и сами себя взрывали на Донбассе», — напомнил он.

По словам собеседника, на этот раз «киевские террористы делают замах и на российские ядерные объекты, подбираясь к той же Курской АЭС и другим подобным объектам на территории самой РФ».

«Вероятно, спустя недолгое время они будут голосить о том, что Россия не может обеспечить безопасность и своих объектов, требуя ввода натовских «миротворцев» в РФ «ради безопасности». Тем не менее, пока что у режима Зеленского в этом направлении серьезных подвижек не наблюдается» — заключил Друзь.

Напомним, что вооруженные формирования киевского режима регулярно наносят удары по г. Энергодар и Запорожской АЭС с помощью артиллерии и дронов-камикадзе.