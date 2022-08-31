Бишкек, , 18:01 — REGNUM Лидеры стран Туркестанского региона поздравили народ Киргизии и президента Садыра Жапарова с 31-й годовщиной независимости республики. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Флаг Киргизии Ok.ru Токтайым Уметалиева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что за годы независимости Киргизия «прошла путь важных преобразований, достигнув больших результатов в деле государственного строительства, политической и социально-экономической модернизации, а также повышения авторитета страны на международной арене».

«В Казахстане искренне рады достижениям Киргизии и придают большое значение дальнейшему укреплению наших уз дружбы, добрососедства и взаимной поддержки», — добавил Токаев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поздравительной телеграмме акцентировал внимание на том, что киргизско-узбекское сотрудничество вышло на новый уровень за последние несколько лет.

«Нас как соседей безмерно радует, что в вашей стране проводятся системные и комплексные реформы, направленные на обеспечение стабильного экономического роста и дальнейшее повышение благосостояния населения», — подчеркнул Мирзиёев.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о большом значении развития и укрепления добрососедских отношений между Киргизией и Таджикистаном.

«Выражаю уверенность, что общими усилиями мы сможем сполна реализовать все потенциальные возможности и достигнем поставленных позитивных целей во имя мирного и счастливого будущего наших стран», — написал он в поздравительном послании.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в том, что туркмено-киргизские межгосударственные связи будут и в дальнейшем расширяться и укрепляться.

«За годы независимости Киргизия добилась значительных успехов в деле укрепления государственности, обеспечения социально-экономического развития и повышения своего авторитета на международной арене», — говорится телеграмме с поздравлениями от лица Бердымухамедова.