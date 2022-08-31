Тайбэй, 31 августа, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Тайваня открыли огонь по трём гражданским беспилотникам, летевшим из Китая к островам архипелага Цзиньмэнь, сообщает 31 августа тайваньское военное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По утверждению минобороны Тайваня, беспилотники были обнаружены с 13:00 до 15:00 мск.

«В промежутке с 18:00 до 20:00 31 августа было обнаружено приближение трех гражданских беспилотников к островам Дадань, Цаоюй и Леюй», — сообщает официальный сайт военного ведомства Тайваня.

По гражданским беспилотникам был открыт огонь, а также в их сторону были выпущены сигнальные ракеты, после чего аппараты улетели в сторону прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые тайваньские военные обстреляли китайские беспилотники 30 августа.

По информации тайваньских СМИ, полёты БПЛА к островам Цзиньмэнь начались после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.