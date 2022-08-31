Североморск, Мурманская область, , 18:11 — REGNUM На аэродроме Североморск-1 Мурманской области прошла торжественная церемония напутствия военнослужащих стрелковой роты «Коми» береговых войск Северного флота, подготовленных для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба на своей странице «Вконтакте».

Специальная военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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"Для нас эта рота, действительно, вклад в большую великую победу, которая пишется этими ребятами. Она несётся через их мужественные решения. Они уже не мальчишки, а зрелые мужи. Практически у всех остаются семьи, родные, близкие и дети. Но тем не менее они принимают для себя этот мужественный шаг человека, гражданина и мужчины, чтобы пойти и отстаивать свою родину. Наша задача обеспечить им тыл, и мы это сделаем. А им, конечно, вернуться с победой живыми и невредимыми», — отметил глава Коми.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что именной взвод «Беломорский» архангельского территориального гарнизона отправится в зону проведения специальной военной операции.

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