Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Глава Amazon Джефф Безос рассказал о наставлении сына касательно сериала «Властелин колец: Кольца власти». Его слова приводит издание Deadline 31 августа 2022 года.

Морвет Кларк в роли молодой Галадриэль Цитата из трейлера т/с«Властелин колец: Кольца власти»

«Мой ребёнок — большой поклонник творчества Толкина. После того как стало известно о начале создания шоу по вселенной «Властелина колец» от Amazon, он подошёл ко мне, посмотрел мне в глаза и сказал: «Папа, пожалуйста, не облажайся», — заявил Безос. Он также признался, что стал поклонником творчества Джона Р. Р. Толкина в подростковом возрасте, после чего решил привить любовь к «Властелину колец» своим детям.

Напомним, премьера «Властелина колец: Кольца власти» намечена на 2 сентября 2022 года. Производством шоу занималась компания Amazon.

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