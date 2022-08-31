Нью-Йорк, США, , 17:59 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило свой прогноз относительно роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах, следует из опубликованного 31 августа доклада агентства.

Прогноз по росту мирового ВВП на 2022 год понижен с прежних 3,1% до 2,5%, на 2023 год — с 2,9% до 2,1%.

Moody’s также понизило прогноз по росту ВВП США в 2022 году с прежних 2,8% до 1,9%, в 2023 году — с 2,9% до 1,1%.

Прогноз роста ВВП стран еврозоны на 2022 год сохранён на уровне 2,5%, а на 2023 год резко понижен — с прежних с 2,3% до 0,3%.

Прогноз относительно роста ВВП Китая в 2022 году снижен с 4,5% до 3,5%, в 2023 году — с 5,3% до 4,8%.

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