Бишкек, 31 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, выступил с поздравительной речью на торжественной церемонии поднятия государственного флага по случаю 31-й годовщины независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизский флаг

«Киргизский народ силен своим национальным духом. Мы суверенный и свободолюбивый народ с богатой историей и красивым родным языком», — заявил он.

Президент отметил, что в честь 31-летия независимости на джайлоо (горном пастбище) Чункурчак в Чуйской области символично подняли 31-метровый флаг Киргизии на вершине горы.

«Наше красное знамя было символом единства и согласия, как и в древние времена, так и в сегодняшние дни. Киргизы всегда высоко поднимали свой флаг, когда добивались успеха и победы. Высоко реющий флаг укрепляет чувство любви к родине и гражданственность», — сказал он.

Также глава государства сообщил, что отныне в республике вводится новая традиция — ежегодное проведение главного торжественного мероприятия в честь Дня независимости Киргизии поочерёдно в каждой области.

По мнению Жапарова, подобный шаг повысит сплоченность людей, проживающих во всех регионах республики, и укрепит их единство и взаимоотношения.

«Мы всегда будем отдавать дань уважения духу предков, оставивших нам богатую историю, насчитывающую более трёх тысяч лет!», — подчеркнул президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 31 августа 1991 года верховный совет Киргизской ССР принял Декларацию о государственной независимости Киргизии и провозгласил суверенитет республики.

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