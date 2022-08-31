Москва, , 17:56 — REGNUM В России востребованность портала Госуслуг принимает неожиданные формы. Об этом 31 августа заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

«В этом году мы запустили сервис регистрации рождения ребёнка через портал. Теперь заявление можно подать и прийти просто за бумажным свидетельством о рождении. А также у нас каждое третье заявление о заключении брака подаётся через портал Госуслуг. Но с учётом того, что вторая половина должна подтвердить желание заключить брак, то у нас этот сервис очень часто используют как способ сделать предложение, особенно девушки так делают предложения нерешительным мужчинам через портал Госуслуг. Это такой очень востребованный сервис оказался», — заявил Шадаев.