Таллин, 31 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В эстонской ценовой зоне на энергобирже Северной Европы Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в августе 2022 года составила 361 евро за мегаватт-час, сообщил эстонский портал gazeta. ee.

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По сравнению с июлем нынешнего года стоимость увеличилась на 128 евро, то есть на 55%. По данным Nord Pool, если в июле средняя цена за мегаватт-час электроэнергии составляла 233,21 евро, то в августе она выросла до 361,35 евро.

Подчеркивается, что цена электричества в августе 2022 года более чем в 4 раза превысила августовский тариф 2021 года, который составил 87,03 евро за мегаватт-час.

Речь также идет о максимально высокой месячной биржевой цене электричества за всю историю. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2022 года, когда средний тариф составил 233,21 евро.