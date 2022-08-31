Харьковская область получит пожарное оборудование из Краснодарского края
Краснодар, 31 августа, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Кубань отправила пожарное оборудование в Харьковскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 31 августа.
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Пожарный
Огнеборцы Харьковской области получат 320 пожарных рукавов и комплектующие к ним. Снаряжение приобретено за счёт пожертвований кубанских пожарных.
Гуманитарный груз весом четыре тонны уже выехал в Харьковскую область.