Краснодар, 31 августа, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Кубань отправила пожарное оборудование в Харьковскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 31 августа.

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Огнеборцы Харьковской области получат 320 пожарных рукавов и комплектующие к ним. Снаряжение приобретено за счёт пожертвований кубанских пожарных.

Гуманитарный груз весом четыре тонны уже выехал в Харьковскую область.