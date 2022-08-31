Москва, 31 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. До полугода может продлиться выдача виз гражданам РФ в страны ЕС после сегодняшнего решения Брюсселя о приостановке соглашений об упрощённой выдаче виз, сообщает 31 августа АТОР.

Ожидание

«Такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы, — говорится в сообщении. — Так, сумма визового сбора увеличится с €35 до €80, а сроки получения виз могут увеличиться до шести месяцев».

Ассоциация туроператоров отмечает также, что долгосрочных и многократных шенгенских виз для российских граждан станет теперь «сильно меньше, либо их вообще не будет». В основном останется однократный «шенген», выдаваемый строго под даты поездки.