Москва, , 17:49 — REGNUM Глава Духовного управления мусульман Киргизии Замир Ракиев встретился с киргизским трудовыми мигрантами в Москве, передаёт госагентство «Кабар».

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Муфтий призвал соотечественников быть воспитанными и примерными гражданами, а также «не бросать тень на Киргизию».

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«В какой стране вы бы ни находились, надо соблюдать законы. Необходимо держаться вместе и быть дружными. Не бросайте другу друга в беде, если вы поможете, Аллах все видит и потом воздаст вам по заслугам», — подчеркнул он.

Принимавшие участие в мероприятии улемы Бактияр Шарапов и Абдулазиз Юлдашов также обратились к работающим в России киргизстанцам с призывом держаться подальше от религиозных экстремистов.

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