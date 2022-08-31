Сыктывкар, 31 августа, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Коми на реке Човью у Сыктывкара зафиксировали массовую гибель рыбы. На место выехали специалисты республиканского минприроды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рыба

Специалисты ведомства произведут на месте отбор проб воды.

«Выводы о наличии или отсутствии нарушений обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды будут сделаны после поступления результатов лабораторных исследований отобранных проб воды», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за гибель рыбы в пруду ответило молочное предприятие.