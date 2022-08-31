Бишкек, , 17:46 — REGNUM Министерство образования Киргизии вводит во всех школах страны ограничения на использование мобильных телефонов учащимися во время уроков. Об этом сообщили в образовательном ведомстве сегодня, 30 августа.

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Руководству учебных заведений рекомендуется запретить школьникам пользоваться устройствами мобильной связи во время учебного процесса.

При этом исключения могут быть сделаны в том случае, если учащиеся используют смартфоны и компьютерные планшеты для поиска информации по учебному предмету, для создания и использования онлайн-тестов, для просмотра учебных видео- и аудиозаписей, для считывания QR-кодов при поиске информации, для манипуляций с электронным дневником, а также для работы в кабинетах информатики и «умных классах».

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