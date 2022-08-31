Нижний Новгород, 31 августа, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Жительница Нижегородской области взяла ипотечный кредит и перевела мошенникам более 3 млн 220 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Министерства внутренних дел сегодня, 30 августа.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился «следователем из УВД города Москвы» и заявил о том, что некое неизвестное лицо якобы обратилось с доверенностью от её имени в несколько банков, где хочет взять кредиты.

Женщина ответила звонившему, что никаких доверенностей она не оформляла. После этого лжеследователь сказал, что сейчас ей перезвонит работник управления по борьбе с экономическими преступлениями и проинструктирует о дальнейших действиях, которые «помогут не стать жертвой мошенников».

Через некоторое время нижегородке позвонил «сотрудник УБЭП», который предложил женщине снять все имеющиеся у неё денежные средства и перевести их на якобы безопасную банковскую ячейку, которая, создана специально для неё.

Потерпевшая внесла на указанную злоумышленником карту 650 тысяч рублей через банковский терминал.

На следующий день ей снова позвонил тот же человек и сообщил, что от её имени поданы заявки на кредиты в различные банки, и для того, чтобы поймать мошенников, женщине необходимо самой взять на своё имя кредиты и положить полученные деньги на «безопасные банковские ячейки».

Угрозу своим сбережением женщина восприняла всерьез и снова выполнила все, что от нее требовал звонивший человек.

На протяжении последующих пяти дней в различных банках она оформила на своё имя кредиты и перевела мошенникам еще около 1 млн 321 тысячи рублей.

Через неделю нижегородке вновь позвонил тот же псевдосотрудник УБЭП и сказал, что мошенники, используя вышеупомянутую доверенность, опять пытаются взять займ под залог её недвижимости.

После этого потерпевшая, действуя по инструкциям злоумышленника, приехала в нотариальную контору, где заключила договор займа с ипотекой на сумму 1,5 млн рублей под залог своей квартиры. Почти всю сумму она также перевела мошенникам на неустановленный банковский счёт.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если злоумышленников удастся задержать, то им будет грозить наказание в виде 10 лет лишения свободы.