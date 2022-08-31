Брянск, 31 августа, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Дистанционное обучение вводится в 15 школах шести муниципальных образований Брянской области с 1 сентября. Решение связано с вопросами безопасности, речь идёт о приграничной зоне. Об этом сообщил в телеграм-канале 31 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз по итогам заседания антитеррористической комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«Обсудили вопросы, связанные с началом учебного года в условиях действующего уровня опасности в регионе. В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в 15 школах 6 муниципальных образований вводится дистанционное обучение», — написал Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное решение было принято властями Белгородской области — часть школ перевели на дистанционное обучение, учеников нескольких школ будут доставлять на учёбу в другие населённые пункты.